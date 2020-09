Nuova veste grafica per il sito internet del Comune di Lamezia Terme, la cui opera di restyling oltre all’ambito estetico era necessaria da diverso tempo per dover rispondere alle linee guida nazionali nel campo dell’accessibilità degli spazi online istituzionali, emanate nel 2015 e nel corso degli anni ulteriormente modificate senza che molto cambiasse sullo spazio online del Comune.

Un formato, quello scelto da via Perugini dopo aver affidato già a marzo 2019 l’appalto, comune a molte altre amministrazioni pubbliche, con albo pretorio ed amministrazione trasparente in primo piano, e scorrimento in verticale per le notizie, eventi, e le altre sezioni che l’utente/cittadino dovrebbe cercare per proprio bisogno.

Chiude il footer con i contatti ed il profilo facebook, richiamando anche la possibilità di lanciare l’adesione all’app Municipium, unica vera novità rispetto alla versione precedente del sito.

Il nuovo sito internet è riprogettato nel rispetto delle linee guida di design per i siti web della Pubblica Amministrazione redatte dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) che definiscono gli standard web di usabilità e di design condivisi da tutta la Pubblica Amministrazione.

Gli eventi e le news comunali possono inoltre essere condivise dai cittadini tramite sms, Whatsapp e sui principali social network – come Facebook e Twitter – direttamente dall’App.

«Siamo orgogliosi e felici – dichiara l’Assessore Luisa Vaccaro – per un risultato che giunge in situazione di eccezionale emergenza, grazie al magistrale lavoro di dirigente, tecnici e dipendenti di tutto un settore dedicato all’informatizzazione; ciò rappresenta un primo traguardo per un agire amministrativo che, muovendo dalla modernità, lavora per l’applicazione di nuovi linguaggi e servizi. Il nuovo sito, partendo dalle peculiarità territoriali, proietterà la nostra realtà nella rete mondiale del web, avviando in maniera autentica il rivoluzionario sistema di digitalizzazione e semplificazione amministrativa. Invitiamo gli utenti a seguire ogni aggiornamento che sarà con celerità comunicato e permettere così l’abbattimento di ogni distanza fisica».