Protocollo di intesa con il Consorzio italiano compostatori per 3 anni sottoscritto dalla giunta regionale

Oggi la Giunta Regionale, presieduta dal Presidente Jole Santelli, ha approvato, tra le altre, su proposta dell’assessore all’ambiente Sergio De Caprio,il protocollo di intesa con il Consorzio italiano compostatori (CIC) che per 3 anni darà assistenza tecnica a tutti i Comuni della Calabria per la realizzazione di impianti di compostaggio per la realizzazione di un compost con certificato di qualità che ha un valore nel mercato dell’agricoltura e della ciclistica. Un passo importante per entrare nell’economia circolare.

Il consorzio sosterrà anche i 30 comuni aggiudicatari della gara d’appalto per 9 milioni di euro aggiudicato per la realizzazione di altrettanti impianti di compostaggio di comunità. Approvato un altro protocollo d’intesa con il Conai per l’implementazione e il sostegno alla raccolta differenziata spinta porta a porta, con la quale la Regione vuole raggiungere l’obiettivo dell80% di raccolta differenziata dei rifiuti d’imballaggio.

Su proposta dell’assessore all’istruzione Sandra Savaglio è stato deliberato il Piano regionale per il diritto allo studio anno 2020.

Infine, prendendo atto della nuova normativa nazionale, dietro indicazione dell’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo, la Giunta ha approvato le disposizioni attuative per il riconoscimento dei distretti del cibo in Calabria.