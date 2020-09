Ammesse ai buoni spesa regionali 664 istanze presentate al Comune di Lamezia Terme su 713 totali

Sui 361.569,92 euro destinati al Comune di Lamezia Terme come budget totale per i buoni spesa finanziati dalla Regione Calabria, ne andranno in pagamento 210.200 euro.

Entro il termine del 29 luglio per la presentazione delle domande, sono pervenute 704 istanze, e ulteriori 9 sono arrivate fuori termine, per un totale complessivo di 713.

Nella determina odierna di via Perugini si rammenta che «numerose domande sono risultate incomplete, e per tale motivazione è stato necessario richiedere, ai sensi dell’art. 6 del Avviso pubblico, integrazione istruttoria per 106 domande», per cui «sono state ammessi al beneficio del buono spesa 664 istanze, e 40 sono state escluse per carenza dei requisiti prescritti dall’Avviso pubblico».

Il buono sarà erogato dalla Regione Calabria mediante procedura telematica attraverso l’invio di una una email automatica al destinatario contenente in allegato il pdf del buono spesa ed il manuale d’uso del portale http://voucher.rcovid19.it.