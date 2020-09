Anche giochi per bambini disabili nella fornitura da ordinare con i 139.952,94 euro di fondi ministeriali

Dai fondi ministeriali per le attività estive da finanziare l’amministrazione comunale ad agosto aveva stornato 139.952,94 euro per l’acquisto di arredi, attrezzature e strumentazioni a supporto dello svolgimento delle attività ludico-ricreative e socializzanti da allocare nei parchi, spazi pubblici e/o aree verdi comunali, previa determinazione del relativo fabbisogno da parte del Settore Servizi alle persone.

Viene indetta oggi la gara sulla piattaforma MEPA, con inserimento di una R.D.O. al massimo ribasso, per l’importo da porre a base d’asta di gara di 112.865,27 euro iva esclusa, fissando in 15 giorni il periodo di pubblicazione per la presentazione delle offerte.

Il piano di acquisti prevede:

la fornitura e posa in opera di 2 strutture combinate, composte da elementi vari di arrampicata ed equilibrio, e consente lo svolgimento di attività diversificate (ruotare, arrampicarsi, scivolare, stare in equilibrio, dondolare, oscillare) che favoriscono lo stimolo sensoriale e motorio, sviluppano la motricità, il senso di equilibrio e dell’oscillazione;

12 giochi a molla ad 1 posto e 6 a 4 posti;

6 giostre girevole;

7 bilico a 2 posti,;

8 altalene divise equamente tra a 1 e a 2 posti;

4 scivoli sali e scendi;

4 strutture arrampicata piramidale,

4 giostre girevole inclusive per l’utilizzo simultaneo da parte di bambini normodotati e di bambini in carrozzina,

4 altalene per diversamente abili.

A completamento degli allestimenti, il progetto prevede, quale elemento funzionale essenziale della fornitura, la realizzazione della pavimentazione antitrauma in mattonelle di gomma e del relativo sottofondo in calcestruzzo armato.

Nell’atto amministrativo non viene specificato in quali spazi specifici le forniture saranno montate, mentre ancora deve diventare definitiva l’aggiudicazione all’unico concorrente (la cooperativa Malgrado Tutto) dell’affidamento triennale dei parchi cittadini. Rinnovare i giochi, e poi non avere chi vigila contro eventuali fenomeni di vandalismo o di consumo nel tempo, si è già mostrata una politica poco lungimirante in città, al netto delle altre aree verdi attualmente senza gestione e con un piano di “sponsorizzazione privata” lanciato in estate sui cui esiti non è stato pubblicato nulla.