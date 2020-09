Corso Numistrano chiuso di sera nei week end anche ad ottobre e novembre, ipotesi al vaglio dell’amministrazione

L’isola pedonale su Corso Numistrano ritorna in discussione in commissione consiliare, ricordando le rimostranze di alcuni commercianti a fronte invece della proposta giunta dagli altri esercenti, con mediazione ottenuta nei mesi estivi con la chiusura al traffico dalle 20 nel fine settimana (dal venerdì a domenica) chiudendo il traffico anche in via Fratelli Maruca e via san Giovanni.

Nella relazione del vicesindaco Antonello Bevilacqua si valuta così di dover scegliere se riproporre anche nei prossimi 2 mesi quanto sperimentato a luglio, preannunciando che già questo fine settimana tra l’esibizione serale sabato di Samuel per Fare Critica, e l’esposizione di auto Ferrari domenica mattina parte di corso Numistrano sarà chiusa.

«Qualcuno che sarà contrario lo troveremo sempre, poi la gente gradualmente si abitua come già successo per l’isola pedonale con le palme», rammenta il componente della giunta Mascaro, «l’idea di chiudere ogni fine settimana per tutto l’anno la viabilità però deve avere in precedenza tutti gli aspetti logistici necessari: servono transenne in numero adeguato valutando anche di sostituirle con altri ostacoli fissi o mobili come nelle grandi città, oltre che riuscire a programmare il servizio con la polizia locale, la quale non ha un numero alto di agenti a disposizione, terminando per altro il servizio dopo le 20».

Bevilacqua annuncia che «stiamo puntando anche a trovare una mediazione con le attività nel centro per l’aspetto della raccolta differenziata. L’auspicio sarebbe quello di rimuovere i carrellati che vengono usati impropriamente anche da chi passeggia, ma dobbiamo capire e trovare una soluzione insieme agli esercenti i quali hanno tutti esigenze diverse, oltre che con la Lamezia Multiservizi. Altro aspetto è quello dei residenti, che chiedono un regolamento più rigido sugli orari consentiti alla musica ma anche un migliore decoro urbano per chi dovrebbe tutelare gli spazi pubblici». Ambito quest’ultimo che rientra anche nel regolamento di polizia urbana deliberato dalla terna commissariale, e che ora potrebbe essere rivisto dall’amministrazione comunale in carica.

Dal dibattito i consiglieri evidenziano anche la necessità di rivedere il piano del traffico, citando gli ingorghi nell’orario di ingresso ed uscita delle scuole, riprendendo la proposta di chiudere al traffico anche corso Giovanni Nicotera 2 pomeriggi al mese di sabato o domenica.