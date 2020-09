Impegnati 4981,10 euro per abbattere 3 alberi pericolosi per la pubblica incolumità

Sono stati individuati dall’Ufficio Verde Pubblico del Comune di Lamezia Terme 3 alberi pericolosi per la pubblica incolumità, e precisamente: un pino in Via Indipendenza, un cedro in Via Marconi, un albero in Via delle Rose accanto edificio scolastico.

E’ stato chiesto un parere al Corpo Forestale di Lamezia Terme, e per il pino di Via Indipendenza e per il cedro di Via Marconi è pervenuto parere scritto favorevole all’abbattimento per motivi di pubblica incolumità, e per l’albero di Via delle Rose è stato effettuato il sopralluogo del Corpo Forestale ed è in corso di invio scritto il relativo parere favorevole all’abbattimento.

Il servizio di abbattimento è stato affidata alla ditta Sicilville, stessa affidataria attuale del servizio di manutenzione del verde pubblico, per un impegno economico di 4981,10 euro.