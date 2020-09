Proroga di 2 mesi per la gestione scaduta oggi della casa di riposo comunale “Bosco Sant’Antonio”

Proroga di 2 mesi per la gestione della casa di riposo comunale “Bosco Sant’Antonio”, il cui contratto scadeva oggi.

La gestione della comunità alloggio per anziani, che ha all’attivo 20 posti, è affidata alla Cooperativa Sociale Cepros dal settembre 2017, ma solo oggi è arrivata la proroga fino al termine dell’anno giustificata dai rallentamenti che la pandemia ha avuto su varie procedure amministrative, dovendo gli uffici darsi delle priorità sui temi da trattare come più urgenti anche nell’ottica della carenza di personale.

Inoltre nella determinazione si rimarca come «l’entrata in vigore, a far data dal 01/01/2020 della D.G.R. n°503/2019 ad oggetto “Riorganizzazione dell’assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali .Legge 8 Novembre 2000 n. 328 e Legge Regionale 26/11/2003 n. 23 e ss.mm.ii.” ha comportato la modifica dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento delle strutture socio-assistenziali, con obbligo da parte dei soggetti gestori di adeguamento entro il 31/12/2022», sostenendo che «l’intendimento dell’Ente, anche alla luce delle intervenute variazioni normative, è quello di programmare, a seguito della scadenza contrattuale, nuove modalità di gestione della Comunità alloggio di che trattasi», e quindi «nelle more dell’individuazione delle predette nuove modalità di gestione, si rende necessario assicurare comunque l’erogazione del servizio»