In vista dei 10 anni della tragedia del 5 dicembre presentate al Comune alcune possibili iniziative

Il prossimo 5 dicembre saranno 10 anni dalla tragica data in cui persero la vita 8 ciclisti falciati da un auto sulla strada di ritorno verso casa nei pressi della Marinella.

In vista di tale ricorrenza gli organizzatori degli eventi degli anni passati hanno portato così all’attenzione della commissione consiliare una propria proposta di avvicinamento alla data, dovendo però inquadrare tutto nelle norme da rispettare per il Covid-19.

Il calendario si propone inizi con una conferenza stampa il 15 ottobre, con messa celebrativa in concattedrale ed una fiaccola accesa nell’area della stele (la cui manutenzione è stata richiesta dalle associazioni sportive coinvolte nel ciclismo) fino al 5 dicembre. Alla classica ciclopasseggiata “pedalata per la sicurezza” si affianca una gara di ciclocross al parco Impastato con circa 200 concorrenti, con il 22 novembre iniziativa per i bambini per sensibilizzazione sociale con Marco Scarponi (fratello di Michele, campione di ciclismo investito anche lui durante un allenamento) e forse qualche altro atleta di livello nazionale o del passato.

L’idea di far evolvere il circuito a livello agonistico, riportando una sorta di “Giro di Lamezia Terme”, trova al fascino del ritorno di immagine il contrasto con i costi ed i protocolli da dover seguire, così come simili problemi ci sarebbero per individuare aree di allenamento dedicate all’attività su due ruote.

Altra proposta simbolica quella di proporre, per chi può, una giornata di “a scuola o a lavoro in bicicletta”, per implementare anche la mentalità green a due ruote. Si lancia anche l’iniziativa di un concorso per poesie ed uno per un logo che racchiuda gli elementi del ricordo alla base della manifestazione, con la proposta anche di piantare 8 alberi nell’area della stele in onore dei ciclisti.