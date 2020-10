Le telecamere non vanno bene per il sistema municipale, nuovo affidamento per il contrasto ai conferimenti di rifiuti illeciti

Tutto da rifare per la gara di acquisto per le 10 telecamere che il Comune di Lamezia Terme avrebbe dovuto installare in città per contrastare il fenomeno dell’abbandono abusivo di rifiuti.

Se infatti con determina del 09/06/2020 veniva dato avvio all’acquisto delle telecamere, successivamente con nota interna del 20/06/2020 da parte della Polizia Municipale venivano evidenziate alcune criticità operative sulle attrezzature di gara individuate, con la richiesta di uniformare il sistema da acquisire con quello in possesso della centrale operativa della Polizia Municipale.

Riscontrata l’esigenza di modificare il capitolato, per permettere l’integrazione delle telecamere con quelle in possesso della centrale operativa nonché l’acquisizione di fototrappole per come richiesto, si impegnano ancora 38.870 euro con ordine di acquisto alla ditta Mano Pietro – IT consulting & security solution, richiedendo però:

2 telecamere per letture targhe

5 telecamere 4k per videosorveglianza

adeguamento Centrale Polizia Municipale

5 fototrappole.

Nei servizi di spostamento e manutenzione incluso canone SIM rientrano: