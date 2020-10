Ciclovia della Magna Grecia, aggiudicato il servizio di architettura e ingegneria per la progettazione di fattibilità

Aggiudicato dalla Regione all’operatore economico Cooprogetti Società Cooperativa il servizio di architettura e ingegneria, per la progettazione di fattibilità tecnico ed economica, della Ciclovia della Magna Grecia (Basilicata, Calabria e Sicilia) con una base di gara di 500.000, euro, IVA ed oneri previdenziali esclusi.

Nello specifico, l’incarico da espletare prevede l’elaborazione dei seguenti documenti progettuali:

studio di fattibilità (art. 14, comma 1, Dpr 207/2010) con l’analisi delle alternative progettuali;

relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art. 17, comma 1, lettere a), b) ed e), Dpr 207/2010) con individuazione delle caratteristiche dimensionali, tipologiche, suddivisione in lotti funzionali e individuazione del 1° lotto funzionale, uno per regione;

calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art. 17, comma 1, lettere g) e h), Dpr 207/2010)

piano particellare preliminare (art. 17, comma 1, lettera i), Dpr 207/2010)

studio di inserimento urbanistico (art. 164, d.lgs 163/06 art. 1, comma 2, lettera l) all. xxi);

studi di perfettibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010)

studio archeologico h. studio geologico. i. prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza.

Il progetto dovrà essere completato entro 180 giorni, e trasmesso al MIT, tramite il Soggetto capofila (la Regione Calabria), entro il 31 dicembre 2020. Le tre Regioni interessate dovranno aggiudicare entro il 30 giugno 2022 la gara dei lavori relativa al primo lotto funzionale individuato nel progetto di fattibilità tecnico economica.

Il progetto che dovrebbe avere compimento dopo il 2022 vede nella parte centrale della Calabria la trasversale che corrisponde al percorso che partendo dalla SS106 in corrispondenza di Catanzaro Lido (Golfo di Squillace) si collega con la SS18 all’altezza di Lamezia Terme seguendo, così come previsto per l’itinerario Eurovelo 7, il tracciato in adiacenza alla SS280.