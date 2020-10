Verrà abbattuto martedì il pino da 15 metri che si trova su via Indipendenza, al centro di alcune polemiche lo scorso anno tra i disagi creati al traffico pedonale e veicolare, e chi invece ne difendeva il diritto di permanenza.

Per consentire tutte le operazioni in sicurezza martedì dalle 7 alle 16 non si potrà transitare nel tratto di strada compreso tra la stessa via Indipendenza e Largo Sant’Antonio, e il tratto compreso tra Via Indipendenza e Ponte Lea Garofalo, con deviazione del traffico veicolare su Via Misiani, con collegato divieto di divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli, ad eccezione di quelli di Polizia e di Emergenza, su Via Indipendenza, tratto compreso tra il civ. n° 66 e il civ. N°70.

Ad eseguire le operazioni sarà la Sicilville, la ditta che ha in cura la manutenzione del verde pubblico, anche se in via Perugini c’erano statti atti diversi in precedenza: ad ottobre dello scorso anno la terna commissariale aveva emanato un’apposita ordinanza di abbattimento per il taglio dell’albero in condizioni di sicurezza e la rimozione dell’apparato radicale, con smaltimento del materiale vegetale, indicando la volontà di contattare direttamente 3 ditte del settore e stanziando 5.000 euro come impegno spesa; a gennaio delle 4 ditte di Lamezia Terme interpellate (Francesco Baglione, Coop. Sociale Malgrado Tutto, Bernardi Carlo Costruzioni, Cerminara Costruzioni) si comunicava avesse risposto entro il termine del 17 ottobre solo la Malgrado Tutto, per l’importo ribassato pari ad 800 euro, oltre IVA 22% da versarsi all’Erario pari ad 176, per il totale impegno spesa di 976 euro.