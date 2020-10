Incarico semestrale per 18 ore settimanali per un ingegnere a scavallo tra Lamezia Terme e Miglierina

In attesa che giunga il parere ufficiale dalle commissione ministeriale sul piano triennale del fabbisogno del personale, il Comune di Lamezia Terme cerca di trovare in qualche modo forze ulteriori per rimpinguare il proprio organigramma.

Deliberato oggi dalla giunta Mascaro lo schema di convenzione tra i Comuni di Miglierina e di Lamezia Terme al fine di definire tempi, modalità e obblighi inerenti l’utilizzazione a tempo parziale del dipendente categoria D4 Nicola Cerminara.

L’ingegnere, che quindi sarà destinato agli uffici tecnici, effettuerà il proprio servizio per 18 ore settimanali nell’ambito del suo orario di lavoro (scavalco condiviso al 50%, con quindi la retribuzione lorda totale divisa equamente tra i due enti), con una durata semestrale eventualmente prorogabile.