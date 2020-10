Venerdì torna il consiglio comunale tra interrogazioni e mozioni dei mesi scorsi, superate o non comunali

Sono 28 i punti all’ordine del giorno del consiglio comunale convocato per venerdì alle 9.30 nella Sala Napolitano.

In calendario una serie di interrogazioni e mozioni, anche datate ma sulle quali i consiglieri comunali non hanno reputato opportuno fare un passo indietro e revocare quanto richiesto, anche nei casi di temi passati da mesi o le cui risposte sono negli atti amministrativi o non di competenza comunale.

Di febbraio sono le interrogazioni di:

Gianturco sulle misure di prevenzione su coronavirus, mancata commemorazione del giorno del ricordo, manutenzione del verde pubblico;

Piccioni sul sblocco assunzioni Comune Lamezia Terme,

Villella in merito all’assegnazione complesso monumentale di San Domenico al polo museale Regionale;

A luglio:

Gianturco interrogava sulla vicenda maggiorazione indennità al Segretario Comunale e querela al Dirigente Sindacale Bruno Ruberto;

Piccioni su tutela degli animali. Problematiche del randagismo;

Di settembre:

la richiesta della Villella sulle misure urgenti per intervento di riqualificazione dell’edilizia scolastica e trasporto pubblico locale;

Piccioni il mese scorso chiedeva l’estensione della raccolta differenziata in contrada Richetti-Misà, lumi sul traffico e vivibilità centro cittadino.

Le mozioni vedono a gennaio le richieste di:

Gianturco di adesione fondo prevenzione randagismo, messa in sicurezza e ripristino Parco Belvedere;

Piccioni chiede il completamento della strada Sant’Eufemia – mare, la gestione delle strutture sportive, conferimento cittadinanza onoraria Liliana Segre;

vari Consiglieri, l^firmatario Consigliere Nicotera, contro la chiusura delle Delegazioni Comunali (attualmente inagibili strutturalmente e senza abbastanza personale);

A febbraio:

Piccioni sul nuovo palasport di via del Progresso, finanziamenti ospedale di Lamezia Terme;

vari Consiglieri I° firmatario Nicotera sul piano delle Associazioni;

Gallo sulla realizzazione di colonnine di ricarica per veicoli ad alimentazione elettrica e approccio ai servizi smart cities (illuminazione e trasporto pubblico);

A marzo:

Gianturco sulla proroga pagamento tasse e tributi;

vari Consiglieri 1° firmatario Consigliere Nicotera sull’istituzione di un percorso turistico storico-culturale;

Ad aprile:

Folino e Antonio Mastroianni sul sostegno al tessuto imprenditoriale lametino;

A luglio:

Piccioni su tutela degli animali. Problematica del randagismo e sul presentare un’interrogazione del consiglio comunale alla Regione ai sensi dell’articolo l0 dello statuto regionale e dell’articolo 123 del regolamento interno del Consiglio regionale su istituzione Trauma Center;;

richiesta ordine del giorno Gianturco sul mancato pagamento produttività e salario accessorio ai dipendenti comunali;

A settembre: