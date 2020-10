Entro un mese l’individuazione dei soggetti attuatori dei servizi Sprar/Siproimi per il biennio 2021/2022

Dovrebbe arrivare entro 30 giorni la gara d’appalto mediante procedura aperta per l’individuazione dei soggetti attuatori dei servizi Sprar/Siproimi per il biennio 2021/2022.

Per l’accoglienza in favore di minori stranieri non accompagnati e accoglienza di carattere ordinario il Ministero dell’Interno ha previsto in favore del Comune di Lamezia Terme 481.800 euro annuali per l’accoglienza di 33 persone a carattere ordinario, 339.450 annuali per l’accoglienza di 15 minori.

Il nuovo affidamento si rende necessario poiché il 31 dicembre scadranno i due progetti attualmente vigenti, ovvero la gestione del progetto Sprar categoria ordinari affidata, previa gara d’appalto ne 2017, all’A.T.I. Sprar Due Soli Lamezia Terme di cui è capofila la cooperativa sociale “Inrete”, e la gestione del progetto Sprar categoria minori non accompagnati affidata, previa gara d’appalto nel 2017, all’ A.T.I. Sprar Luna Rossa Lamezia Terme di cui è capofila l’Associazione Comunità Progetto Sud.

Altro progetto nel lametino approvati tra l’accoglienza ordinaria sono a: