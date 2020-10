Buoni spesa regionali spendibile entro il 30 novembre

In relazione alla erogazione di misure di sostegno e solidarietà in favore dei nuclei familiari, che hanno aderito nel mese di luglio 2020 e che sono risultati ammessi all’avviso pubblicato dall’Amministrazione comunale, “ufficio servizi sociali”, il Sindaco, Paolo Mascaro e l’assessore Teresa Bambara, informano che la Regione Calabria ha prorogato i termini per la spendibilità dei buoni spesa al 30 novembre.

Pertanto tutti i beneficiari che hanno ricevuto o riceveranno apposita mail confermativa, potranno acquistare beni di prima necessità presso gli esercizi commerciali e farmacie che hanno aderito alla manifestazione di interesse precedentemente svolta, e che hanno concluso l’iter di accreditamento sull’apposito portale regionale.

Attualmente risulta essere stato concluso l’iter di accreditamento della Farmacia RASPA sita in via del Progresso. Sarà cura dell’Amministrazione, non appena in possesso di ulteriori nominativi di esercizi commerciali e/o farmacie abilitate, fornire apposita e celere informazione.