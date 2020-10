Domenica sarà trasmessa su Rai 1 la Messa celebrata nel Duomo dei Santi Pietro e Paolo

Domenica sarà trasmessa in mondovisione su Rai 1 la Santa Messa celebrata presso il Duomo dei Santi Pietro e Paolo.

Per tale ragione sarà vigente il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli su via Salita Santa Caterina, per 20 metri dall’intersezione con Corso Numistrano, dalle 15 di giovedì alle 11 di lunedì. Nello stesso arco temporale divieto di sosta su Corso Numistrano, nel tratto di strada compreso tra Piazza Stocco e Via Salita Santa Caterina.

Domenica divieto di circolazione su Corso Numistrano, dalle 10 fino al termine della funzione religiosa, con istituzione dell’obbligo di svolta a destra, su Via Moietta, per i veicoli provenienti da Via Garibaldi.

Per una mostra d’arte, invece, divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli su Via San Giovanni per i 3 parcheggi antistante l’attività galleria “ Arte Antica e design” srl, dalle 8 alle 21 di venerdì e sabato.