Approvati in giunta il Piano Esecutivo di Gestione, della performance e degli obiettivi per i settori comunali

La giunta Macaro ha deliberato oggi l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (ovvero la ripartizione delle risorse umane ed economiche per ogni singolo settore), inclusivo del piano della performance e del piano dettagliato degli obiettivi, con relativa assegnazione degli obiettivi ai Dirigenti dei Settori organizzativi dell’Ente per il conseguimento degli stessi.

L’atto amministrativo doveva essere approvato entro 20 giorni dal bilancio di previsione, che in consiglio comunale ha avuto il via libera il 18 settembre, con il provvedimento che così passa ai 2 Dirigenti dell’Ente per quanto di rispettiva competenza, nonché all’OIV (organismo indipendente di valutazione), al Collegio dei Revisori dei Conti e al Segretario Generale.

Sono 6 gli obiettivi strategici rilevanti su base triennale ai fini della valutazione della performance generale, su cui poi basare i pagamenti di salari accessori: