Anche a Lamezia Terme domani sarà proclamato il lutto cittadino per la scomparsa della Santelli

Anche a Lamezia Terme domani sarà proclamato il lutto cittadino per la scomparsa della presidente della Regione Calabria, Jole Santelli.

Il sindaco Paolo Mascaro invita «i cittadini e le istituzioni pubbliche e private, in segno di cordoglio e rispetto, ad esprimere in forma autonoma la loro partecipazione al lutto, osservando alle 11 un momento di raccoglimento in ogni luogo di lavoro».

Prevista per tutta la giornata di domani l’esposizione delle bandiere a mezz’asta presso gli edifici pubblici.

Domani, alle 10.30, all’interno della Cittadella regionale, il personale della Regione Calabria osserverà un minuto di silenzio in memoria del Presidente Jole Santelli. Alle ore 14.30 della stessa giornata, gli uffici chiuderanno e il personale lascerà l’edificio.

Si comunica, inoltre, che sabato mattina verrà allestita una camera ardente nella piazza San Francesco di Paola, antistante gli uffici regionali, per chiunque voglia porgere l’ultimo saluto.

Lutto cittadino domani anche a Nocera Terinese, Gizzeria e Serrastretta.