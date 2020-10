Pubblica illuminazione, 70 lampioni da sostituire entro fine anno, il resto nel primo semestre 2021

Aggiornamento su Facebook da parte dell’assessore ai Lavori Pubblici, Franco Dattilo, e del sindaco Paolo Mascaro sui lavori iniziati nei giorni scorsi per la messa in opera dei nuovi lampioni della pubblica illuminazione in sostituzione di quelli divelti/spezzati.

Prevista attualmente la sostituzione di 70 lampioni entro fine anno, e nella scorsa settimana in particolare sono stati installati 7 nuovi pali tra via Malaterra, Via della Vittoria, Via Lazio, Via Peronace, Via Roberto Il Guiscardo, Via Gronchi e via Colombo.

«Ultimati gli attuali 70 da installare, si intende procedere alla sostituzione di tutti i lampioni della pubblica illuminazione divelti entro il primo semestre del prossimo anno solare, utilizzando all’uopo i fondi di bilancio 2021», spiega il primo cittadino, «nel frattempo, nei prossimi giorni si procederà anche a sostituire oltre 140 corpi illuminanti che sono attualmente non funzionanti».