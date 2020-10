Buoni spesa regionali, solo 5 gli esercizi commerciali lametini che hanno aderito all’avviso pubblico

Sono solo 5 gli esercizi commerciali lametini che hanno aderito all’avviso pubblico per la fornitura di generi alimentari e prodotti di prima necessità assegnati tramite buoni spesa regionali.

L’elenco prevede la farmacia Rasp in via del Progresso, il supermercato Eurospin in via del Progresso, Effedue in corso Vittorio Emanuele, la farmacia Di Cello su corso Giovanni Nicotera, la Sorinat in via del Progresso.

A fine settembre anche l’elenco dei cittadini beneficiari non aveva raggiunti grossi numeri. Sui 361.569,92 euro destinati al Comune di Lamezia Terme come budget totale per i buoni spesa finanziati dalla Regione Calabria, ne andranno in pagamento 210.200 euro, con 664 domande approvate sulle 713 presentate.

Il buono sarà erogato dalla Regione Calabria mediante procedura telematica attraverso l’invio di una una email automatica al destinatario contenente in allegato il pdf del buono spesa ed il manuale d’uso del portale http://voucher.rcovid19.it.