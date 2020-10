Sorical assicura nuovi lavori su 2.560 metri della condotta tra partitore Canneto e serbatoio Sambiase

Si è svolto stamattina un incontro tra il Commissario della Sorical Cataldo Calabretta ed il Comune di Lamezia Terme, rappresentato dal Sindaco Paolo Mascaro, dall’Assessore ai Lavori Pubblici Franco Dattilo e dal Consigliere Antonio Lorena.

L’incontro è stato definito dai rappresentati comunali come «altamente proficuo e si è incentrato soprattutto sulla condotta Canneto -Sambiase che, realizzata in fibrocemento vari decenni addietro, ha subito e subisce continui collassi provocando gli arcinoti disservizi che si ripercuotono su larga parte della Comunità lametina. Sul punto, la Sorical, già interessata della tematica con PEC del Sindaco di Lamezia del 9 aprile e con reiterate sollecitazioni, ha predisposto un importante intervento denominato “Lavori rifacimento su nuovo tracciato della condotta per l’adduzione dell’acquedotto Sambuco compreso tra partitore Canneto e serbatoio Sambiase nel Comune di Lamezia Terme”».

La nuova condotta sarà realizzata su un diverso tracciato rispetto al precedente, di lunghezza pari a circa 2.560 metri, ed ubicato, secondo l’ipotesi progettuale, su strade comunali, con posa in opera di tubazioni in polietilene del diametro di 355 mm e pressione nominale sino a 25 atmosfere.

Nell’incontro, si è discusso anche della possibile successiva realizzazione di altro intervento di lunghezza pari a circa 3.150 metri che riguarderà il tratto dal serbatoio di Via Murat sino al partitore di Canneto.

Il Commissario Calabretta, riconoscendo tra l’altro l’attuale particolare puntualità del pagamento delle forniture da parte della Lamezia Multiservizi, ha rassicurato sulla massima attenzione da parte della Sorical sul territorio lametino per il miglioramento delle condutture, dei serbatoi e degli impianti.