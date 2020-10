Della struttura in contrada Rotoli nata in origine come mercato all’ingrosso ortofrutticolo e florovivaistico, poi indicata come polo logistico della Lamezia Multiservizi, si torna a parlare in commissione consiliare con l’assessore Antonello Bevilacqua.

L’attuale vicesindaco rimarca come il complesso richiederebbe ulteriori lavori per il completamento e messa a norma, perché «anche questo come una serie di immobili comunali ha un’inagibilità formale più che strutturale, e sarà oggetto di un sopralluogo con l’ingegnere Esposito in tal senso».

Foto 3 di 3





Il futuro è così diviso tra «un nuovo tentativo di assegnazione degli spazi tramite bando, con tariffe più basse rispetto a quelle del primo, per verificare se esistano ancora richieste da parte di grossisti, che però negli anni si sono insediati in altri capannoni o a Catanzaro, ed in seconda istanza seguire la richiesta della Lamezia Multiservizi per avere un polo logistico a proprio servizio». Attualmente, per altro, l’area esterna della struttura è usata come deposito per mezzi e materiale legato alla raccolta differenziata porta a porta, con prospiciente l’isola ecologica comunale.

La discussione verte così su che tipo di mercato impostare: data la presenza di quello generale a Catanzaro, non avrebbe senso commerciale averne uno di livello inferiore nella catena del rifornimento, non avendo un nuovo insediamento quanto riproponendo quanto già esistente a livello privato.

Si ci aggiorna così ad un sopralluogo in loco per verificare lo stato dell’arte e verificare tempi e quantificare i lavori necessari, dovendo anche riprendere il bando dell’amministrazione Speranza per capire in che modo si potrebbe modificare, sentendo anche i rappresentanti delle categorie interessate.