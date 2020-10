Ad un anno dall’indizione dell’asta, aggiudicata definitivamente la vendita di 4 beni immobili comunali.

Vengono alienati:

Immobile di Via Tetro particella 971 sub 3 a Giuseppe Folino al prezzo offerto di 60.100 euro;

Immobile di Via Tetro particella 971 sub 4 a Salvatore Aversa al prezzo offerto di 32.412,15 euro;

Cantina Sociale in località Prunia alla “A.C.1931 srl” al prezzo offerto di 1.230.010 euro;

Immobile in località Zupo (Ruderi ex scuola rurale) con terreno non censito in catasto a Meriem Rachadi al prezzo offerto di 10.650,87 euro.

Se a fine 2019 per i lotti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, non è pervenuta alcuna richiesta, a gennaio si era dato mandato all’Ufficio per gli adempimenti conseguenziali e necessari sui 4 lotti per i quali era stava avanzata proposta di aggiudicazione in merito alle offerte giunte per un totale di 1.333.173,02 euro.

La procedura però è durata 9 mesi, poiché «tali verifiche risultavano più lunghe e complesse del previsto anche a causa dell’emergenza Covid e degli effetti diretti e indiretti di tale situazione su tutte le pubbliche amministrazioni, ma soprattutto man mano che l’ufficio patrimonio prendeva contatti con i notai di fiducia degli aggiudicatari, venivano sollevate alcune problematiche di tipo tecnico che rendevano necessari ulteriori adempimenti da parte dell’ufficio, con conseguenti affidamenti a tecnici esterni (tra tali problematiche la necessità di dotare 3 dei 4 immobili aggiudicati dell’attestazione di prestazione energetica, e di ulteriori adempimenti catastali per il quarto immobile)».

Tutte le spese inerenti e conseguenti il provvedimento, quelli per la stipula del contratto presso un notaio di fiducia, la registrazione e la trascrizione, sono a totale carico della parte privata acquirente.