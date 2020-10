In arrivo dalla Provincia di Catanzaro un geometra a scavallo per il Comune di Lamezia Terme

In attesa che la commissione ministeriale si pronunci in merito al piano di nuove assunzioni proposto dal Comune di Lamezia Terme, da via Perugini si cercano rinforzi con i pochi strumenti amministrativi a disposizione.

Tra questo l’uso a scavallo di dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, che in caso di placet da parte dell’ente di appartenenza si troverebbero così a lavorare part time per due diversi soggetti.

Dopo il caso del tecnico di Miglerina, altro assenso ora giunge dalla Provincia di Catanzaro per il geometra Francesco Paone, che per 6 mesi dalla sottoscrizione tra le parti darà man forte ai pochi tecnici “superstiti” per 18 ore a settimana.

In questo caso, per altro, il trovarsi in coabitazione tra due amministrazioni pubbliche con progetti in comune potrebbe anche favorire ulteriormente il dialogo tra gli uffici tecnici coinvolti.