Nel corrente anno scolastico calo del 20% di studenti iscritti al servizio scuolabus

Degli scuolabus per gli alunni delle zone collinari sopra Sambiase, servizio offerto negli orari di ingresso ed uscita mattutina ma con attualmente i rientri pomeridiani gestiti dai genitori in modo autonomo per zone che attualmente non hanno edifici scolastici aperti, si è discusso questa mattina in una riunione congiunta di due commissioni consiliari con Franco Sesto, responsabile del servizio trasporti della Lamezia Multiservizi.

Ad oggi la Lamezia Multiservizi ha per le scuole di San Teodoro e San Pietro lametino i rientri pomeridiani richiesti, le altre scuole si adeguano di anno in anno a seconda dei trend registrati in fase di iscrizione.

Il servizio in più vorrebbe dire aggiungere un’ora e mezza al monte orario per circa 8 bambini coinvolti, ma doveva essere previsto dall’inizio dell’anno scolastico per quanto richiesto da scuole e Comune nell’ambito del contratto siglato con la società municipalizzata.

Sesto non nasconde che ogni anno ci sono degli assestamenti organizzativi per numeri che cambiano, ma anche per la diversa competenza scolastica con gli istituti comprensivi che non si trovano sempre con istituti nelle stesse zone da servire.

Il servizio annualmente ha un costo di circa 600.000 euro, con i dati 2020 che hanno visto un calo del 20% di utenti rispetto ai 350 dello scorso anno scolastico, e nonostante tutte le accortezze necessarie e richieste per le norme Covid-19 si registra un certo timore nelle famiglie.

Da settembre si attende l’immatricolazione di 3 nuovi mezzi, dopo di che si avrà una nuova numerazione dei mezzi in circolazione, ma eventuali mutazioni del servizio dipendono sempre dal rimodulare il quadro economico da parte del Comune, «la Lamezia Multiservizi fa le proprie osservazioni ma è un esecutore del contratto in essere» specifica Sesto, «la conformazione territoriale lametina non aiuta poi un servizio più omogeneo, aspetto che andrebbe rivisto ogni anno a giugno dai vari dirigenti scolastici, che dovrebbero sapere le esigenze dei vari iscritti, con Comune e società di trasporti».

Più complesso il discorso per quanto riguarda il trasporto pubblico urbano utilizzato per lo più da utenti sopra la scuola dell’obbligo, al centro di discussioni anche a livello nazionale: l’80% di riempimento massimo consentito, oltre alle altre misure già in essere, per essere monitorato deve tenere conto anche dell’effettivo numero di tagliandi validi per corsa, e contro i “furbetti” si attendono le autorizzazioni necessarie per implementare i controlli a bordo. In questo modo si avrà sia un controllo sulla capienza massima consentita, che una forma di incentivo/respressione dei viaggitori non paganti, poiché sui numeri di abbonamenti e biglietti pagati si basano poi i calcoli sul reale chilometraggio da finanziare che la Regione prevede per il servizio pubblico del trasporto locale.