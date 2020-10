Tramite transazione dal 1 novembre 4 dipendenti in più per gli uffici comunali lametini

Trova l’approvazione in giunta la transazione relativa alla causa indetta da Marta Caruso, Gisella Ferraro, Stefania Rocca e Francesca Zaccaro, le quali nel 2018 avevano visto il pronunciamento positivo da parte del Tribunale di Lamezia Terme – Sezione Lavoro, sulla richiesta di essere assunte alle dipendenze del Comune di Lamezia Terme con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale a 20 ore settimanali, con decorrenza dal 31 dicembre 2016, quale limite di efficacia della graduatoria stabilito dalla legge o, comunque, dalla diversa data ritenuta di giustizia dall’Organo Giudicante adito.

La commissione straordinaria nel 2019 presentava ricorso alla Corte di Appello di Catanzaro – Sezione Lavoro, mentre ora la giunta Mascaro decide di seguire la strada della transazione «dato atto che le assunzioni in parola incidono sul budget assunzionale relativo alla corrente annualità».

Dal 1 novembre, una volta completata la transazione, la Caruso entrerà con la qualifica di “Istruttore Amministrativo” – Categoria “C”, mentre Ferraro, Rocca e Zaccaro con la qualifica di “Istruttore Direttivo Amministrativo” Categoria “D”.

Inoltre l’Ente corrisponde a Ferraro Gisella, Rocca Stefania e Francesca Zaccaro, a titolo di parziale refusione delle spese legali, la somma complessiva, per ciascuna, di 1.500 euro oltre spese generali, CA e IVA se dovuta, per il primo grado di giudizio, e 4.000, oltre spese generali, CA e IVA se dovuta per il grado d’appello, e a Marta Caruso la somma di 2.000 euro, oltre spese generali, CA e IVA se dovuta, per il primo grado di giudizio, e 4.000, oltre spese generali, CA e IVA se dovuta per il grado d’appello.