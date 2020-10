Nuovo Dcpm: ristorazione chiusa alle 18 ma aperta la domenica, sport a porte chiuse ma a rischio i dilettanti

E’ stato firmato nella tarda notte dal premier Giuseppe Conte, dopo un confronto con le regioni e i capi delegazione, il nuovo Dpcm sulle misure anti-Covid che includono una stretta per tentare di abbassare la curva dei contagi.

Confermato lo stop per bar e ristoranti alle 18, ma che dovrebbero rimanere aperti le domeniche, con massimo 4 persone se non convincenti per tavolo.

Sara’ il premier Giuseppe Conte- secondo quanto riportano le agenzie di stampa – ad illustrare nel pomeriggio le norme che saranno valide da domani fino al 24 novembre.

Nella bozza che circola tornano a porte chiuse le gare sportive, chiudendo però anche gli allenamenti per quanto riguarda dilettanti e sport di base. Chiuse sale giochi, centri scommesse, ma anche teatri e cinema, passa al 75% la didattica a distanza per le scuole superiori.

Le pubbliche amministrazione dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all’emergenza o in servizi pubblici essenziali. È raccomandata la differenziazione dell’orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati.

La bozza riportata da Open: