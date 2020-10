Salta il percorso di avvicinamento al decennale della scomparta degli 8 ciclisti

L’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme e gli organizzatori della “Pedalata per la Sicurezza”, Raffaele Lamezia Next Atlas, Ciclo Club Lamezia e ASD Lamezia Bikers, con la collaborazione di Ciclismo Sicuro, comunicano l’annullamento delle iniziative in programma per ricordare gli 8 amici ciclisti nel decennale della tragedia.

Le nuove disposizioni ministeriali non consentono lo svolgimento delle manifestazioni che gli organizzatori avevano pensato e predisposto.

Un percorso organizzativo iniziato mesi fa e che si era avvalso anche della condivisione in commissione consiliare sport per poter svolgere in sintonia e ricchezza di confronto un partecipato “decennale” di informazione, comunicazione emotiva, ricordo affettivo.

Il cartellone avrebbe avuto come inizio lo scorso 15 ottobre, con una conferenza di presentazione, saltata al pari della manifestazione.

“Una progettualità – dichiarano gli organizzatori – che non si fermerà ma che attenderà di poter liberamente esprimere la sua valenza sociale ed umana. Questa è solo una pausa che sta donando a tutti noi la possibilità di reinventare il percorso e continuare a lavorare per un “5 dicembre” diverso ma sempre di forte impatto per le coscienze ed i cuori. A noi stessi ed a tutta la città – concludono – ricordiamo un pensiero del ciclista Francesco Moser “Prima ancora di vincere o perdere, il ciclismo è rispondere Presente! Io ci sono” e noi tutti, insieme all’Amministrazione Comunale ci siamo, e saremo pronti a riprendere il cammino momentaneamente interrottosi”.