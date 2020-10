A rischio il completamento ed i fondi del parco Pedichiusa, il Comune ricorre ad un tecnico esterno

Sui lavori del “Parco Pedichiusa” si reputa che «è ormai divenuto improcrastinabile avviare e completare in tempi brevi le fasi progettuali attinenti i lavori del Mulino, e di conseguenza una puntuale Direzione Lavori al fine di giungere nel più breve tempo possibile alla fine dei lavori, allo stato realizzati per il 75% circa, pena la perdita del finanziamento», e per tale motivo è di oggi la determina che passa all’affidamento diretto di tale incarico tecnico.

«L’attuale carenza di dotazione organica, creatasi a seguito dei recenti pensionamenti del personale, impedisce comunque l’espletamento delle funzioni richieste con personale interno, precludendo anche un’eventuale ipotesi di costituzione di un “gruppo di lavoro”» si spiega, con indagine di mercato sul Mepa effettuata l’8 agosto.

Oggi si affida all’architetto Antonio Carnovale, per un importo complessivo di 10.150,40 euro, l’incarico di supporto del direttore dei lavori per la fase di progettazione e coordinamento della sicurezza inerente l’intervento di risanamento conservativo del mulino della Pedichiusa, per la somma di 8.000 euro, oltre, se in quanto dovuti, il contributo integrativo di previdenza ed assistenza (INARCASSA) ed IVA.