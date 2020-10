Aggiudicata la fornitura delle telecamere per contrastare l’abbandono abusivo di rifiuti nel territorio comunale lametino

Un passo in avanti verso l’acquisizione ed installazione sul territorio comunale delle 10 telecamere previste fin da marzo per contrastare l’abbandono abusivo di rifiuti lungo il territorio comunale lametino.

A seguito della nota interna del 20 giugno sono state effettuate delle riunioni e verifiche al fine di uniformare il sistema da acquisire con quello in possesso della centrale operativa della Polizia Municipale, modificando poi il capitolato per permettere l’integrazione delle telecamere con quelle in possesso della centrale operativa.

Con determina a contrarre del 1 ottobre è stata avviata la procedura di ordine di acquisto mediante trattativa (ODA) sul MEPA alla Ditta Mano Pietro – IT consulting & security solution per l’importo di 38.831,13 euro, con oggi pubblicata l’aggiudicazione.