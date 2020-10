La Regione non invia risposte per il proprio parere, il progetto esecutivo della bonifica dell’ex discarica di Bagni rimane così ancora fermo, con il Comune ad aver effettuato tutta la parte relativa agli affidamenti tecnici estesi anche alle bonifiche delle discariche private in zone attigue oggetto anche di inchieste delle forze dell’ordine.

Il ritorno della pratica in terza commissione è stato sollecitato sia per registrare eventuali aggiornamenti, con la responsabile Asnora Porcaro a fornire via mail le risposte richieste, ma anche per affrontare le segnalazioni che arrivano dai residenti che lamentano come nell’ultimo periodo dall’ex discarica che fiancheggia viale San Bruno di sera emerga un cattivo odore, chiedendo così chiarimenti all’ente comunale sulle attività previste e sul monitoraggio dello stato dell’arte.