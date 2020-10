Corse aumentate domenica verso i cimiteri di Sambiase e Nicastro

In occasione delle giornate per le commemorazione dei defunti, la Lamezia Multiservizi S.p.A. implementa delle corse specifiche per i cimiteri di Sambiase e Nicastro nella giornata di domenica 1° Novembre essendo il 2 Novembre già ampiamente servito dai trasporti giornalieri (Linee 4 – 5 – 8).

Verranno effettuate corse secondo i seguenti orari:

SAMBIASE:

Partenza da Piazza Fiorentino – ogni 30 minuti

dalle 9 fino alle 12:30

dalle 14 fino alle 16:30

NICASTRO:

Partenza da Piazza Mercato Vecchio – ogni 30 minuti

dalle 9 fino alle 12:30

dalle 14 fino alle 16:30

Si ricorda l’obbligo di dotarsi di biglietto e di osservare le normative anti-Covid che impone di indossare apposita mascherina per tutta la durata del viaggio;

E’ fatto assoluto divieto di salire sul mezzo di trasporto in caso di alterazione febbrile o nel caso in cui si è stati in diretto contatto con persone affette da infezione Covid-19 nei 14 giorni precedenti.