Sospesa fino a metà mese l’apertura al pubblico degli uffici Edilizia Privata e Condono Edilizio

A causa della crisi epidemiologica in corso, le attività di ricevimento utenti presso gli uffici Edilizia Privata e Condono Edilizio vengono sospese per le prime due settimane del mese di novembre.

Successivamente sarà verificata la possibilità di riapertura al pubblico in funzione dello sviluppo della situazione sanitaria.

Per le procedure urgenti di “accesso atti”, ci si potrà rivolgere a Palmieri dell’Ufficio Archivio Edilizia, tramite telefono 0968 207307 o e-mail v.palmieri@comune.lamezia-terme.cz.it.

Gli utenti, in numero contingentato, verranno quindi convocati tramite e-mail che, per l’accesso all’Ufficio Archivio, dovrà essere stampata e esibita, nel giorno e nell’ora indicata, alla portineria del Palazzo Comunale, in via Perugini n. 15/c.

Qualora la procedura di “accesso atti” riguardasse l’Ufficio Condono Edilizio varrà la stessa procedura sopra indicata. Nel caso ci si potrà rivolgere a Martucci, tramite telefono 0968 207296 o e-mail g.martucci@comune.lamezia-terme.cz.it.

L’accesso all’ufficio è ammesso per una sola persona per volta. La mascherina è obbligatoria.