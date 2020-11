Verifica della costituzione dei fondi per il salario accessorio relativi al personale del Comune

Nuovo passaggio in giunta comunale in merito alla contrattazione decentrata dei dipendenti, la cui mancata liquidazione è passata sia per polemiche stampa che nella Sala Napolitano tra riunioni di commissione consiliare, consiglio comunale, assemblea dei dipendenti.

Nell’odierna delibera viene considerato che «pur non costituendo la determinazione del fondo per le risorse decentrate oggetto di contrattazione decentrata, ma atto unilaterale dell’Amministrazione oggetto di mera informazione sindacale, spettando la sua determinazione all’esclusiva sfera di competenza e responsabilità di quest’ultima, appare comunque opportuno – anche in ossequio ai principi generali di correttezza e buona fede che devono governare le relazioni sindacali – porre in essere un’opera di definitiva verifica in ordine alla corretta costituzione dei fondi in questione onde rimuovere in radice ogni possibile forma di contestazione o di rilievo che possano turbare anche per il futuro l’ordinato e regolare svolgimento delle relazioni sindacali».

Si delibera così di «impartire atto di indirizzo alla dirigente del Settore Economico-Finanziario affinché provveda con priorità alla verifica circa la corretta costituzione dei fondi delle risorse decentrate 2007-2020 sulla base delle norme di legge e contrattuali e delle relative interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali che si sono succedute negli anni; autorizzare la predetta dirigente ad effettuare, ove ne risultassero sussistenti le condizioni, la ricostruzione degli stessi, eventualmente anche avvalendosi a tal fine – ove necessario – di qualificate forme di supporto esterno; demandare alla predetta dirigente l’adozione di ogni atto e provvedimento necessario all’esecuzione del presente documento di indirizzo, in conformità allo stesso; impartire indirizzo al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica in funzione della ripresa dei lavori del tavolo della contrattazione decentrata integrativa».

Stabilita l’esistenza dei fondi, bisognerà capire come e se potranno essere erogati, mancando di base i criteri di giudizio di obiettivi e piano perfomance.