Per zona rossa sospesi anche i tirocini attivi presso il Comune

La zona rossa in Calabria comporta anche la necessità per il Comune di Lamezia Terme di procedere alla sospensione di tutti i tirocini attivati per tutta la durata prevista dal provvedimento di chiusura del territorio regionale.

Da domani e fino al 3 dicembre, a meno di rivisitazione della zona indicata, verranno meno così i 60 soggetti ex percettori di mobilità in deroga della Regione Calabria in servizio da giugno in via Perugini impiegati in varie mansioni.

Sarà possibile far recuperare ad ogni singolo soggetto ex percettore di mobilità in deroga della Regione Calabria, utilizzato dal Comune di Lamezia Terme, il periodo di tirocinio non svolto, ed anche i tirocini in convenzione con Università e gli altri tirocini extracurriculari attivati presso l’Ente potranno essere ripresi al termine dell’attuale fase emergenziale.