Elezioni regionali, in Calabria si tornerà alle urne tra il 10 febbraio e il 15 aprile

Slittano le elezioni regionali in Calabria: il Consiglio dei ministri, terminato da pochi minuti, ha stabilito che in Calabria si tornerà alle urne tra il 10 febbraio e il 15 aprile, causa emergenza Covid.

Il voto per il presidente della regione, dopo la scomparsa della governatrice Jole Santelli lo scorso 15 ottobre, avrebbe dovuto tenersi entro e non oltre gennaio.

La Regione sarebbe dovuta infatti andare ad elezioni in tempi strettissimi – 60 giorni a partire dal congedo del Consiglio regionale, previsto per domani – ma la pandemia farà slittare l’appuntamento elettorale. Il governo ha infatti stabilito una finestra che va “da 90 a 150 giorni”.

Il rinvio si rende necessario in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 e della conseguente necessità di assicurare che le consultazioni elettorali si svolgano in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini. Per tale ragione le consultazioni avranno luogo non prima di 90 giorni e non oltre i 150 giorni successivi, o nella domenica compresa nei 6 giorni ulteriori, alle circostanze che rendono necessario il rinnovo.

Fino alla data dell’insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica continuano a svolgere, secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, compiti e funzioni nei limiti previsti e in ogni caso a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all’emergenza sanitaria. Le disposizioni integreranno il contenuto del decreto-legge recante “Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della Regione Calabria”, già approvato dal Consiglio dei Ministri.

La Calabria sarà l’unica regione che andrà al voto nel 2021, con nel primo semestre previste anche le elezioni amministrative sia in centri calabresi che in grandi città nazionali (Milano, Torino, Roma, Napoli).