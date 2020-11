Un anno dopo il Nord Italia 4 treni Pop in esercizio anche sulle rotaie calabresi

Partirà da Reggio Calabria, alle 13.10 di oggi, il primo dei 4 treni “Pop” previsti dalla convenzione sottoscritta nei giorni scorsi tra il dipartimento Infrastrutture della Regione Calabria e Trenitalia. I restanti 3 treni entreranno in esercizio nei prossimi giorni e saranno utilizzati sulla tratta Reggio Calabria – Cosenza.

Ogni treno, della capacità di 500 passeggeri (con oltre 300 posti a sedere) e 6 posti bici con prese elettriche di ricarica, è ecosostenibile e riciclabile fino al 97%.

Si tratta dalla prima fornitura di treni che viene attivata per gli effetti del contratto di programma sottoscritto tra Regione Calabria e Trenitalia che prevede la messa in esercizio entro il 2024 di 27 nuovi convogli. Sui binari calabresi circoleranno anche 10 treni elettrici a media capacità e 13 treni ibridi prodotti nello stabilimento Hitachi di Reggio Calabria.

La Convenzione Regione Calabria/Trenitalia è stata sottoscritta a seguito di una fase avviata nello scorso mese di aprile per la verifica dell’ammissibilità della spesa sui fondi comunitari e la conseguente riallocazione delle somme di bilancio durante la fase dell’emergenza Covid che ha costretto tutte le Regioni a rivedere la propria programmazione.

Nel darne notizia l’Assessore regionale alle Infrastrutture Domenica Catalfamo evidenzia «l’importanza di questo concreto risultato, ottenuto nonostante il difficile periodo di emergenza sanitaria e finanziaria. La Giunta regionale ha mantenuto tra le priorità questo investimento con la consapevolezza che la fruizione di questi mezzi migliorerà il livello qualitativo della mobilità interna con un ulteriore passo verso gli standard nazionali. Un altro tassello di un più ampio programma che la Giunta Regionale sta portando avanti immaginando una mobilità sostenibile e tecnologicamente avanzata che allinei la nostra regione al resto del Paese, come ad esempio i progetti in corso sulle ciclovie, sui trasporti intermodali e sull’utilizzo di bus elettrici per le località turistiche ».

Catalafamo sottolinea inoltre che, «pur in una fase di grande preoccupazione, difficoltà e incertezza, si intende proseguire quel cammino di rinnovamento e di positività immaginato e voluto dal Presidente Jole Santelli con cui si stava programmando, congiuntamente a Trenitalia, una cerimonia di consegna e di presentazione dei nuovi treni che si avviano a percorrere la rete ferroviaria calabrese».

«Oggi – conclude l’assessore Catalfamo – una cerimonia non avrebbe avuto più lo stesso significato ma si intende accompagnare la partenza di questi nuovi treni auspicando che possano veicolare un piccolo ma significativo messaggio di speranza per il nostro territorio». Anche perché i treni Pop nel nord Italia circolano già dal 2019.