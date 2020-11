Rubinetti a secco

Guasto notturno in via Indipendenza, disagi idrici in parte del centro di Nicastro

Interessate Via San Salvatore, Via Conforti, Via Belvedere, Via Torre, Via Calvario, Via Federico II, Largo Damiano Statti, Via Montegrappa, Fontanella.

Si avvisano gli utenti che un guasto tecnico, verificatosi nella notte, ha determinato l’improvvisa interruzione dell’impianto di sollevamento di Via indipendenza, gestito da So.R.I.Cal., il quale alimenta il serbatoio di Magolà Basso. I responsabili di zona della società fanno presente che il sistema di sollevamento è tornato pienamente operativo ma, la prolungata sospensione della fornitura idrica ha determinato lo svuotamento del manufatto di compenso. Pertanto, finché non verrà raggiunto un sufficiente volume minimo di accumulo, nelle prossime ore potrebbero verificarsi irregolarità nella fornitura idropotabile. Le zone interessate sono: Via San Salvatore, Via Conforti, Via Belvedere, Via Torre, Via Calvario, Via Federico II, Largo Damiano Statti, Via Montegrappa, Località Fontanella.