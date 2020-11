Il Comune non accetta la pratica per la ricostruzione di un tumulo funerario, il privato transenna l’area nel cimitero

Contenzioso urbanistico all’interno del cimitero di Nicastro tra amministrazione comunale ed un privato cittadino. Nodo del contendere la scelta da parte di quest’ultimo di “transennare” parte della strada interna con 4 manufatti in cemento a forma di cubo delle dimensioni di cm. 36 x 36 x 34, con altrettanti paletti in ferro conficcati nei manufatti a sostegno di 2 catene in acciaio della lunghezza di m. 2,50.

La vicenda inizia però a luglio dello scorso anno, con la richiesta del permesso di costruire un nuovo tumulo funerario delle dimensioni di m. 2,80 x 2,30, su un’area resasi libera dalla demolizione del vecchio manufatto funerario delle dimensioni di m. 140 x 2,30, opera demolita mediante autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Tecnico del Comune di Lamezia Terme in data 23/06/1984 prot. N° 11203.

Nel frattempo gli uffici tecnici di Comune e Lamezia Multiservizi, che gestisce i servizi cimiteriali, respingevano la richiesta per carenza documentale, ambito contestato dal cittadino in 5 istanze diverse inviate tra il 28 ottobre e l’8 aprile, diffidando per altro gli enti pubblici «per l’occultamento del reliquato cimiteriale, con la bitumazione dell’intera superficie, adibita al libero transito di persone e mezzi, e conseguente profanazione del luogo di sepoltura in argomento, per non aver provveduto né alla recinzione dell’area cimiteriale».

Come già emerso durante il biennio commissariale, tra privati e pubblico non mancano le divergenze catastali, e così il privato cittadino ha deciso a luglio di recintare per conto proprio l’area contesa ma oggi utilizzata come pubblica via, portando a testimonianza un’annotazione redatta nel 1984 da un tecnico comunale, mentre secondo via Perugini «il documento risalente al 1908, allegato alla richiesta di permesso sopra citata, non permette di identificare e di quantificare in modo inequivoco, l’avvenuto ampliamento del tumulo funerario già esistente, con raddoppio della consistenza planimetrica dell’assegnazione del suolo cimiteriale originario».

A settembre di quest’anno nuovo diniego alla pratica edilizia, rilevando inoltre che l’area in oggetto risulta l’unico accesso idoneo, per raggiungere i luoghi di sepoltura ubicati in altra area e consentire lo svolgimento dell’attività cimiteriale.

Oggi l’ordinanza di rimuovere entro 10 giorni la recinzione abusiva, e dopo tale termine sarà il Comune a provvedere a liberare l’area.