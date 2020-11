Sponsorizzazioni aree verdi e spazi urbani, approvate le prime 9 giunte in estate

Il 2 luglio è stato pubblicato l’avviso con schema di domanda per la ricerca di sponsor per interventi di riqualificazione e manutenzione di 39 aree verdi e spazi urbani, con la possibilità per i richiedenti di sponsorizzare altre aree comunali non presenti in elenco, accettando domande a cadenza mensile fino a fine luglio 2021.

Il primo gruppo di domande, giunte fino al 3 agosto, vede 18 proposte, di cui la metà sono in fase di valutazione da parte degli uffici comunali poiché afferenti ad aree diverse.

La prima trance riguarderà: