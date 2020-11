Sul Mepa la gara per le luminarie natalizie lametine, le stesse degli anni passati

Sarà affidato tramite Mepa il servizio di noleggio, montaggio, smontaggio, assistenza e manutenzione delle luminarie artistiche con una base di partenza di 32.940 euro divisi tra importo noli, montaggi, smontaggi, assistenza e manutenzione (27.000) e somme a disposizione dell’amministrazione per IVA 22% (5.940).

Poca libertà però per i concorrenti in merito a quanto proporre, chiedendo nuovamente quanto visto negli anni passati: 156 sfere “3d” a luci led miste fisse e flash con mix di filari e/o ghirlande e/o fiocchi e/o mastrie/o festoni bianco, blue, argento, oro e rosa; 1 stella cometa “3d” con perimetro in tubo led e riempimenti in microluci scintillose; 6 alberi.

L’installazione dovrà riguardare le vie/piazze individuate già negli anni passati, oltre all’addobbo luminoso di 6 alberi da ubicare sul territorio cittadino:

NICASTRO:

◦ Via Garibaldi (dall’ex Avviamento a Piazza Stocco);

◦ Piazza Stocco;

◦ Cattedrale;

◦ Corso Numistrano;

◦ Piazza Cap. Feroleto;

◦ Piazzetta San Domenico;

◦ Piazza Mercato Vecchio;

◦ Piazza Ardito (Madonnina);

◦ Corso G. Nicotera (dall’Agenzia Monte dei Paschi di Siena fino a Piazzetta Nicastro);

◦ Via XX Settembre;

SAMBIASE:

◦ Via Marconi (da Piazza Garibaldi a Piazza Fiorentino);

◦ Piazza Fiorentino;

◦ Via Eroi di Sapri (fino a Via Pane);

◦ Via Delle Terme (da Piazza Fiorentino fino a Via Della Libertà);

◦ Piazza Diaz;

SANT’EUFEMIA:

◦ Piazza Italia;

◦ Piazza Stazione FF.SS.;

◦ Via Del Mare (da Cimitero a Piazza Stazione F. S.);

Il montaggio dovrà essere ultimato entro il 7 dicembre, con accensione dall’8 dicembre 2020 al 06 gennaio 2021, e smontaggio che dovrà essere terminato entro il 31 gennaio 2020.