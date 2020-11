Impegnati dal Comune 10.000 euro per pulire da rifiuti abusivi alcune zone della città

Impegnati 10.000 euro dal Comune in favore della Lamezia Multiservi per la bonifica di alcune zone della città oggetto di abbandono abusivo di rifiuti.

Nel corso dell’anno sono stati effettuati interventi straordinari in Via Scarpino, Via Newton, Via De Marco, deposito abusivo in località Bagni e deposito abusivo nei pressi della cava Parisi.

Sono inoltre stati richiesti alla società e risultano in fase di esecuzione la rimozione di rifiuti presenti nelle zone di: località Crupio, Via Stancati, Savutano, località Angillitto, Campo Sportivo di Sambiase (lato posteriore).