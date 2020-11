Covid hotel, 200 posti tra quarantene fiduciarie e obbligatorie previsti in provincia di Catanzaro dal bando regionale

La Regione Calabria ricerca camere collocate in strutture ricettive alberghiere, per le necessità connesse all’attività di contrasto alla diffusione del Covid-19, per un presunto totale di 1.000 posti letto, per i quali l’amministrazione si riserva facoltà di attivarli anche parzialmente.

Per la provincia di Catanzaro sono 100 i posti destinati a soggetti positivi al Covid-19 asintomatici o paucisintomatici che devono osservare isolamento domiciliare, per i quali l’abitazione non risulta adeguata, ed altrettanti per soggetti conviventi di persone Covid -19/sospetto Covid -19 e comunque contatti diretti di soggetti positivi al Covid -19, che devono osservare quarantena domiciliare per i quali l’abitazione non risulta adeguata o soggetti giunti nei porti/aeroporti/stazioni del territorio calabrese con sintomi riconducibili al Covid -19 che devono osservare quarantena domiciliare.

I soggetti interessati dalla Manifestazione di interesse volta a creare una short list di strutture ricettive alberghiere si impegnano ad individuare soluzioni idonee ad assicurare l’ospitalità a soggetti positivi al Covid-19 asintomatici o paucisintomatici e a soggetti che devono osservare quarantena domiciliare.

La Regione Calabria stipulerà con i gestori delle strutture specifici contratti per il numero di stanze disponibili, riconoscendo loro 15 euro (oltre IVA) a stanza vacante al giorno e 65 euro (oltre IVA) a stanza occupata al giorno, omnicomprensivo di quanto di seguito specificato.

La Regione Calabria selezionerà le strutture da contrattualizzare sulla base dell’ordine di arrivo delle domande e farà fede l’orario di arrivo della PEC completa dei documenti richiesti. Gli operatori economici interessati possono presentare la propria offerta a partire dalle 9 di lunedì fino al 31 gennaio 2021, salvo eventuali proroghe espresse dall’U.O.A. Prevenzione Pianificazione e Gestione dell’Emergenza – Protezione Civile, sentito il parere del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente.

Martedì intanto scadrà la manifestazione di interesse indetta con lo stesso scopo da parte dell’Asp di Catanzaro.