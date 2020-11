Due dipendenti categoria D a 12 ore settimanali in arrivo a scavallo dal crotonese per gli uffici lametini

In attesa di avere da un lato il parere della commissione ministeriale sulle nuove assunzioni, e dall’altro poter procedere con quanto previsto nel piano triennale del fabbisogno del personale, per cercare di arginare il problema della carenza di personale il Comune di Lamezia Terme continua a seguire la via degli incarichi a scavallo.

Arriveranno in via Perugini per 6 mesi a 12 ore settimanali Federica Trudi, Istruttore Direttivo Amministrativo Cat.D, con posizione economica D1, in servizio attualmente presso il Comune di Isola Capo Rizzuto, mentre per Beniamino Caparra, Istruttore Direttivo Amministrativo D4 dell’ente provinciale di Crotone, le 12 ore settimanali fino al 31 dicembre saranno prestate in lavoro agile.