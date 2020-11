Natale in zona rossa, la giunta comunale delibera l’esenzione tosap per l’installazione di opere legate alla festività

In tempi di Covid-19 e zona rossa, dopo l’atto di indirizzo per quanto riguarda il montaggio delle luminarie in alcune strade cittadine, l’amministrazione comunale lametina prepara un insolito Natale 2020 dovendosi adeguare alle restrizioni in essere.

Ieri così la giunta Mascaro (con il sindaco collegato da Roma, dove era a manifestare con i colleghi dell’Anci Calabria) ha deliberato «di promuovere e favorire la realizzazione, durante il periodo natalizio del corrente anno, di opere artistiche, intellettuali e dell’ingegno ispirate al tema natalizio (presepi, alberi, addobbi natalizi, luci, musica in filodiffusione), sempre nel massimo rispetto delle disposizioni ministeriali e/o regionali relative al contrasto dell’emergenza sanitaria dovute al covid 19» indicando come periodo quello dal 1 dicembre al 6 gennaio.

Le iniziative saranno da svolgersi sul territorio comunale, presso luoghi e strutture pubbliche, con «la concessione gratuita delle aree compatibili con la realizzazione dell’opera proposta, senza aggravio diretto per il bilancio dell’Ente, concedendo l’utilizzo del logo e del patrocinio non oneroso» mentre «in capo al soggetto organizzatore grava pertanto l’onere di ottemperare a tutte le prescrizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia e di acquisire conseguenzialmente tutte le necessarie autorizzazioni e/o permessi da parte degli organi competenti».

Quanti, ed in chi modo, lametini potranno poi realmente vedere o usufruire dell’iniziativa dipenderà dalla curva pandemica e dalle relative misure restrittive.