Deliberato il passaggio da 26 a 33 ore settimanali per 9 dipendenti comunali a tempo determinato di categoria A e B

Ottenuto il parere da parte della commissione ministeriale secondo il quale «i meri incrementi orari, ossia quelli che non comportano la trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno, non sono soggetti al controllo centrale in quanto non si configurano quali assunzioni», la giunta Mascaro ha deliberato «con decorrenza dall’1 dicembre 2020, in aumento, fino a 33 ore settimanali, la durata della prestazione lavorativa dei 9 dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato ed a tempo parziale».

Nello specifico «risultano assunti a tempo determinato, e con rapporto di lavoro a tempo parziale, 9 dipendenti di cui 8 ascritti alla categoria “A” e 1 ascritto alla categoria “B”, con orario di lavoro di 26 ore settimanali», constatando «carenza di personale addetto al servizio di portineria».