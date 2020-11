Contatti solo telefonici per l’ufficio tributi comunale per via degli adempienti di fine anno in scadenza

Mentre gli avvisi della Tari 2020 inviati dall’Agenzia delle Entrate stanno arrivando nelle case dei lametini, da via Perugini si informa che l’Ufficio Tributi può essere contattato esclusivamente nelle giornate di martedì e giovedì, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 17, ai seguenti numeri:

0968 207213

0968 207215

0968 207219

0968 207329

0968 207331

Quanto stabilito è necessario per consentire ai dipendenti di lavorare alla definizione degli adempienti di fine anno in scadenza. Considerato l’elevato numero di contatti registrato nel periodo corrente, si invitano i contribuenti che non ricevono immediata risposta a riprovare variando l’orario di chiamata e l’interno prescelto.

Le istanze dei contribuenti devono essere trasmesse esclusivamente al Protocollo dell’Ente, utilizzando gli indirizzi protocollo@comune.lamezia-terme.cz.it (mail ordinaria) e protocollo@pec.comunelameziaterme.it (posta elettronica certificata)