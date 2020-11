Funzionalità non garantita per carenza di personale nel settore promozione e valorizzazione del patrimonio e del territorio

L’approvazione dell’assetto organizzativo del settore promozione e valorizzazione del patrimonio e del territorio comunale dà un nuovo spaccato dei vuoti d’organico presenti in via Perugini, non nascondendo «l’impossibilità di garantire il regolare funzionamento dei Servizi, la totale realizzazione degli obiettivi fissati, l’efficacia, l’economica ed efficiente gestione delle risorse pubbliche ed il buon andamento dell’azione amministrativa».

A seconda del servizio, scrive nella relazione la dirigente Nadia Aiello, la mancanza di dipendenti diventa maggiore e diversificata:

Servizio Gestione amministrativa del patrimonio immobiliare e dei beni demaniali: attualmente è assegnato un solo dipendente istruttore direttivo amministravo cat. D1, chiedendo in aggiunta 1 cat. D1 istruttore direttivo tecnico, 2 cat. C1 istruttore tecnico geometra, 1 cat. C1 istruttore amministrativo;

Servizio Manutenzione tecnica del patrimonio immobiliare: un solo dipendente funzionario tecnico cat. D3, chiesti 1 cat. D1 istruttore direttivo tecnico, 3 cat. C1 istruttore tecnico geometra, 1 cat. C1 istruttore amministrativo;

Servizio Gestione, manutenzione e tutela del verde pubblico e decoro urbano, gestione e valorizzazione dei parchi cittadini: un solo dipendente istruttore tecnico cat. C, chiesti 1 cat. D1 istruttore direttivo tecnico, 1 cat. D1 istruttore direttivo agronomo, 2 cat. C1 istruttore amministrativo;

Servizio Cultura, Sport e Promozione del Turismo e del territorio: attualmente in servizio 1 cat. D1, istruttore direttivo amministravo (in pensione dall’1.01.2021), 1 cat. C1 istruttore amministravo, 7 cat. B, esecutori amministravi, servirebbero 1 cat. D1 istruttore direttivo amministrativo, 1 cat. D1 istruttore direttivo amministrativo – servizio biblioteca, 1 cat. C1 istruttore amministravo, 1 cat. C1 istruttore tecnico geometra.

Sono quindi 16 le figure richieste, con risposte che dovrebbero trovare risposta nel piano del fabbisogno del personale, il quale però deve sempre avere il via libera da parte della commissione ministeriale, non potendo però accontentare tutti i settori scoperti o assumere tutte le figure diverse previste.