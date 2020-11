Primi impegni di spesa per le feste patronali 2021 e 2022 da parte dell’amministrazione comunale

Mentre le manifestazioni natalizie non sono state previste per via delle restrizioni legate alla pandemia da Covid-19, l’amministrazione comunale lametina si dichiara istituzionalmente ottimista per il nuovo anno, pubblicando gli atti amministravi per le gare tramite Mepa relative al noleggio di 28 bagni chimici ed il servizio di primo soccorso per le festività patronali del 2021 e 2022.

Impegnando per ciascuna annualità 23.912 euro, la divisione dei bagni chimici rimarrà quella tradizionale:

6 servizi igienici chimici (di cui 2 idonei per soggetti diversamente abili) per i festeggiamenti in onore di San Biagio (1, 2 e 3 febbraio);

10 servizi igienici chimici (di cui 4 idonei per soggetti diversamente abili) per i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio da Padova (12, 13 e 14 giugno);

10 servizi igienici chimici (di cui 4 idonei per soggetti diversamente abili) per i festeggiamenti in onore dei Santi Pietro e Paolo (27, 28 e 29 giugno);

2 servizi igienici chimici (di cui 1 idonei per soggetti diversamente abili) per i festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola in Sant’Eufemia (9, 10, 11 luglio).

Per il servizio di primo soccorso l’impegno economico sarà di 17.568 euro, prevedendo dalle 8 alle 24 di ognuno dei 3 giorni: