Guido Longo nuovo commissario ad Acta, Calabria da domenica in zona arancione

Guido Longo è il nuovo commissario alla sanità della Calabria. Il Consiglio dei ministri ha nominato “Guido Longo quale Commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria”.

Guido Longo è stato vice capo della squadra mobile di Palermo ed anche questore del capoluogo siciliano, nonchè Prefetto a Vibo Valentia.

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà una nuova ordinanza con cui dispone l’area arancione per le Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte e l’area gialla per le Regioni Liguria e Sicilia. L’ordinanza sarà in vigore dal 29 novembre.